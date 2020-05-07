مصر… 13 وفاة و393 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد

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سجلت مصر اليوم الخميس 13 وفاة و393 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 13 وفاة، وإصابة 393 حالة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، اليوم الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافياً.