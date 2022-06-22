مصر.. 500 ألف طفل جديد خلال 120 يوما

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، زيادة في عدد سكان الداخل قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما.

ووفقا للساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين و500 ألف نسمة، مقارنة بـ103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير/شباط 2022.

وذكرت الجهة الرسمية أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 ملايين يوم 24 أبريل/نيسان الماضي أي خلال 61 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 103 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة، أي خلال 59 يومًا.

وفقا للأرقام المعلنة، تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة.

ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 787.5 ألف نسمة، السويس 782.8 ألف نسمة، مطروح 528.3 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 396.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 262.6 ألف نسمة، جنوب سيناء 113.3 ألف نسمة.