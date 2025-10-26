الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصفاة دانجوت النيجيرية تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1.4 مليون ب/ي

منذ 42 دقيقة
مصفاة دانغوتي النيجيرية للنفط

مصفاة دانغوتي النيجيرية للنفط

A A A
طباعة المقال

قال أليكو دانجوت مالك مصفاة دانجوت النيجيرية للنفط، اليوم الأحد “إن المجموعة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بطاقتها الحالية البالغة 650 ألف برميل يوميا”.

وبدأت المصفاة التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار والواقعة على مشارف لاجوس عملياتها في يناير كانون الثاني 2024، وتستهدف إنهاء استيراد البلاد، التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، منتجات بترولية مكررة.

وبسعة 1.4 مليون برميل يوميا، ستكون الطاقة الإنتاجية الجديدة للمصفاة كبيرة بما يكفي لمعالجة كل إنتاج نيجيريا الحالي من النفط الخام البالغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال دانجوت للصحفيين إن تمويل التوسعة سيأتي من التدفقات النقدية وعائدات الطرح المخطط له في سوق الأسهم المحلية و”مستثمر أو اثنين من المستثمرين الاستراتيجيين الذين سيدخلون معنا”.

وقال “هذا التوسع… يتعلق بالثقة في شعبنا وفي قيادة بلدنا”.

وأضاف أن الطرح المزمع لأسهم المصفاة في البورصة النيجيرية سيكون العام المقبل، وسيحدد الطلب على الأسهم الحصة التي سيتم طرحها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز
ترامب يحضر توقيع هدنة بين تايلاند وكمبوديا ويبرم اتفاقات تجارية خلال جولة آسيوية
مركبات الصليب الأحمر تنقل جثث الرهائن المتوفين، بعد أن سلمتها حركة حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في مدينة غزة، 14 أكتوبر 2025. رويترز
حماس تعلن توسيع نطاق عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين بغزة
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني يعلن انسحابه من تركيا

الأكثر قراءة

الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: نريد علاقات طبيعية مع سوريا.. والعدالة أولاً في السويداء