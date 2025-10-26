مصفاة دانجوت النيجيرية تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1.4 مليون ب/ي

قال أليكو دانجوت مالك مصفاة دانجوت النيجيرية للنفط، اليوم الأحد “إن المجموعة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بطاقتها الحالية البالغة 650 ألف برميل يوميا”.

وبدأت المصفاة التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار والواقعة على مشارف لاجوس عملياتها في يناير كانون الثاني 2024، وتستهدف إنهاء استيراد البلاد، التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، منتجات بترولية مكررة.

وبسعة 1.4 مليون برميل يوميا، ستكون الطاقة الإنتاجية الجديدة للمصفاة كبيرة بما يكفي لمعالجة كل إنتاج نيجيريا الحالي من النفط الخام البالغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال دانجوت للصحفيين إن تمويل التوسعة سيأتي من التدفقات النقدية وعائدات الطرح المخطط له في سوق الأسهم المحلية و”مستثمر أو اثنين من المستثمرين الاستراتيجيين الذين سيدخلون معنا”.

وقال “هذا التوسع… يتعلق بالثقة في شعبنا وفي قيادة بلدنا”.

وأضاف أن الطرح المزمع لأسهم المصفاة في البورصة النيجيرية سيكون العام المقبل، وسيحدد الطلب على الأسهم الحصة التي سيتم طرحها.