الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصنعون: السيارات الكهربائية مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس

منذ ساعة واحدة
شحن السيارات الكهربائية

شحن السيارات الكهربائية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية الأربعاء أن من بين كل خمس سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس\آب كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل، كما زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين.

قالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21 بالمئة من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس\آب، مسجلة لأول مرة أكثر من خُمس إجمالي مبيعات السيارات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.

وعموما ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة في أغسطس\آب، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموا في المبيعات مع تعافي صناعة السيارات من مشكلات سلاسل التوريد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أقل من 50 بالمئة في أغسطس\آب. وسجلت مبيعات السيارات الهجينة ذات القابس التي تعمل بمحرك وبطارية قابلة للشحن، 7.4 بالمئة. فيما بلغت مبيعات السيارات الهجينة بالكامل، التي بها بطارية أكبر يشحنها المحرك ولا تُشحن بالكهرباء عن الطريق قابس، 23.9 بالمئة.

وسجلت الطرازات التي تعمل بالديزل 12.5 بالمئة فقط من المبيعات. وأحدث تاريخ سجلت فيه مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل ما يزيد على 50 بالمئة كان عام 2015.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات فولكس فاجن، أكبر بائع للسيارات في أوروبا، سجلت زيادة 21.2 بالمئة في أغسطس\آب. وشهدت مبيعات سيارات مجموعة ستيلانتيس زيادة بنسبة 6.4 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات رينو 22.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز
تصاعد العنف في الضفة الغربية قبيل أول اجتماع بين نتنياهو وبايدن
مؤشرات الأسهم الأوروبية
ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي الأمريكي
قوات حفظ السلام الروسية
وزارة الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية أجلت أكثر من 2000 مدني من قرة باغ

الأكثر قراءة

قصر داهش
فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
مبنى صندوق الضمان
اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!