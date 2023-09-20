مصنعون: السيارات الكهربائية مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية الأربعاء أن من بين كل خمس سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس\آب كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل، كما زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين.

قالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21 بالمئة من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس\آب، مسجلة لأول مرة أكثر من خُمس إجمالي مبيعات السيارات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.

وعموما ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة في أغسطس\آب، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموا في المبيعات مع تعافي صناعة السيارات من مشكلات سلاسل التوريد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أقل من 50 بالمئة في أغسطس\آب. وسجلت مبيعات السيارات الهجينة ذات القابس التي تعمل بمحرك وبطارية قابلة للشحن، 7.4 بالمئة. فيما بلغت مبيعات السيارات الهجينة بالكامل، التي بها بطارية أكبر يشحنها المحرك ولا تُشحن بالكهرباء عن الطريق قابس، 23.9 بالمئة.

وسجلت الطرازات التي تعمل بالديزل 12.5 بالمئة فقط من المبيعات. وأحدث تاريخ سجلت فيه مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل ما يزيد على 50 بالمئة كان عام 2015.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات فولكس فاجن، أكبر بائع للسيارات في أوروبا، سجلت زيادة 21.2 بالمئة في أغسطس\آب. وشهدت مبيعات سيارات مجموعة ستيلانتيس زيادة بنسبة 6.4 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات رينو 22.3 بالمئة.