مصنع للصلب في روسيا يتعرض لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

قال متحدث باسم شركة نوفوليبيتسك ستيل الروسية إن أوكرانيا أطلقت “سربا” من الطائرات المسيرة خلال هجوم شنته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد استهدف مصنعا تابعا لشركة الصلب دون أن يتسبب في أضرار جسيمة.

وقال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في غرب روسيا، حيث يقع مصنع الصلب، في بيان منفصل إن الدفاعات الجوية أسقطت تسع طائرات مسيرة فوق منطقة المصنع.

ولا تصدر كييف تأكيدا ولا نفيا رسميا لمسؤوليتها عن مثل تلك الهجمات لكنها تقول إن المنشآت التي تتعرض للاستهداف تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا وبالتالي فهي أهداف عسكرية مشروعة.

وتنفي شركة نوفوليبيتسك ستيل التعاون مع وزارة الدفاع وتقول إن عملياتها في روسيا لا قدرة لديها على إنتاج الفولاذ الثقيل من المستوى المستخدم في الصناعات العسكرية وإنها لا تزود به الجيش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل كانت تستهدف عدة مناطق في جنوب غرب روسيا منها ليبيتسك.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الوزارة قولها إن القوات الروسية سيطرت على قريتي سبيرن ونوفوليكساندريفكا الواقعتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.