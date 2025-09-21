مطارات أوروبية تسابق الزمن لإصلاح خلل تسجيل الوصول بعد هجوم إلكتروني

مسافرون يصطفون لتسجيل الوصول في مطار هيثرو، مبنى الركاب 4، عقب تعطل أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بسبب هجوم إلكتروني أثر على عدة مطارات أوروبية رئيسية، مما أدى إلى تأخير وإلغاء رحلات جوية، في لندن الكبرى، بريطانيا، 20 سبتمبر 2025. رويترز

تواصل بعض أكبر المطارات في أوروبا، ومنها هيثرو الأكثر ازدحاما في المنطقة، بوتيرة سريعة اليوم الأحد جهود استعادة عملياتها المعتادة لأنظمة تسجيل الوصول الآلية بعد تعطلها إثر هجوم إلكتروني أمس.

وأدى هجوم إلكتروني على شركة كولينز إيروسبيس المملوكة لآر.تي.إكس، والتي تزود عددا من المطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إلى تعطيل العمليات أمس السبت في مطار هيثرو بلندن ومطاري برلين وبروكسل، حيث واجه الركاب طوابير طويلة وعشرات الإلغاءات والتأخيرات.

وأوضحت البيانات ومسؤولون بالمطارات أن حدة الخلل قد خفت بشكل ملحوظ بحلول صباح اليوم على الرغم من استمرار بعض التأخيرات في حين قالت الجهات التنظيمية ذات الصلة بالمطارات إنها تتحرى مصدر هذا الهجوم.

ويُمثل هذا الخلل أحدث حلقة في موجة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت قطاعات بدءا من الرعاية الصحية وحتى السيارات. وفي الآونة الأخيرة تسببت عملية تسلل لبرامج شركة السيارات الفاخرة جاكوار لاند روفر في شل إنتاجها تماما بينما تسبب اختراق آخر في شركة ماركس آند سبنسر خسائر بمئات الملايين من الجنيهات.

ووصفت آر.تي.إكس هذه الواقعة بأنها “خلل إلكتروني”، وأوضحت أنه أثر على برنامجها (إم.يو.إس.إي) الذي تستخدمه عدة شركات طيران. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة حتى الآن.

وقال مطار برلين براندنبورج اليوم الأحد إن المشكلات لا تزال قائمة وإنه يعمل مع الشركة لحلها. وأضاف المطار أنه يعكف حاليا على إتمام الإجراءات يدويا لحين عودة الأنظمة الآلية موضحا أن تأخير الرحلات أو إلغاءها صار محدودا.

وذكر مطار بروكسل في إفادة محدثة للمسافرين اليوم أن الهجوم الإلكتروني كان له “تأثير كبير” تسبب في تأخير وإلغاء رحلات.

وأعلن مطار هيثرو في ساعة مبكر من صباح اليوم أنه بدأ في استعادة عمليات التسجيل بعد انقطاعها. وأضاف “يستمر تسيير الغالبية العظمى من الرحلات الجوية”.

وأوضح تحليل أجراه مزود بيانات قطاع الطيران سيريوم أن التأخيرات في مطار هيثرو صارت “محدودة” وفي برلين “متوسطة” بينما في بروكسل “كبيرة” لكنها تقل تدريجيا.