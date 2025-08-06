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مطار برمنغهام يستأنف عملياته في بريطانيا بعد هبوط اضطراري لطائرة

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آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2025 12:50 صباحًا
مطار برمنغهام

مطار برمنغهام

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أعاد مطار برمنغهام فتح مدرجه اليوم الأربعاء، بعد أكثر من ست ساعات من هبوط طائرة صغيرة اضطراريا بسبب عطل في عجلات الهبوط، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وأعلن المطار في بيان استئناف عملياته عقب الحادث.

وقالت شركة تأجير الطائرات الخاصة وودجيت أفييشن المالكة لطائرة بيتش بي 200 سوبر كينغ إير في بيان “تحطمت عجلات الهبوط الرئيسية أثناء الهبوط”.

وذكر مطار برمنغهام في إفادة سابقة اليوم أن المدرج سيظل مغلقا على الأرجح حتى الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن أجهزة الطوارئ أخرجت جميع ركاب الطائرة. وأغلقت مؤقتا خدمات تسجيل الوصول والفحص الأمني.

وقالت الشرطة عبر منصة إكس إن فرق الطوارئ تعاملت مع هذا الحادث الذي وقع نحو الساعة 1240 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي طائرة صغيرة متوقفة على مدرج سابع أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما.

ووفقا لموقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطائرات، أقلعت الطائرة في تمام الساعة 12:11 مساء بالتوقيت المحلي متجهة إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بريطانية أخرى وإلغاء أو إرجاء بعض الرحلات المغادرة.

ومطار برمنغهام هو ثالث أكبر المطارات البريطانية خارج لندن، وسجل العام الماضي مرور نحو 13 مليون مسافر.

    المصدر :
  • رويترز

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