مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء 50% من رحلات المغادرة غداً

قال مطار بروكسل إنه سيتعين إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة، غدا الأحد، بسبب الاضطراب المستمر في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي ضرب عددا من المطارات الأوروبية.

وقال متحدث باسم المطار البلجيكي “طلب مطار بروكسل من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة يوم الأحد 21 سبتمبر من أجل تجنب اصطفاف الطوابير الطويلة والإلغاءات المتأخرة”.

فيما أدى هجوم إلكتروني على شركة تزود مطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى تعطيل العمليات اليوم، في عدة مطارات أوروبية رئيسية منها هيثرو في لندن، وهو أكثر مطارات القارة ازدحاما، مما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات.

ويُمثل هذا الخلل أحدث حلقة في موجة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت حكومات وشركات حول العالم، وطالت قطاعات مثل الرعاية الصحية والدفاع والتجزئة وصناعة السيارات. وفي الآونة الأخيرة تسببت عملية اختراق لبرامج شركة السيارات الفاخرة جاكوار لاند روفر في شل إنتاجها تماما.

وقال مطار هيثرو إن شركة كولينز إيروسبيس، التي تزود عددا من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب في تأخير للمسافرين المغادرين.

وذكر مطارا بروكسل وبرلين في بيانين منفصلين أنهما تأثرا أيضا بالهجوم.

وبعد ساعات، قال مطار دبلن إن هذه المشكلة أثرت على عملياته بشكل طفيف، إلى جانب مطار كورك، وهو ثاني أكبر مطار في أيرلندا بعد دبلن.

وقالت آر.تي.إكس، الشركة الأم لكولينز إيروسبيس، إنها على علم بوجود “خلل إلكتروني” في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها.

تأثر نظام تسجيل الوصول

قالت آر.تي.إكس في بيان عبر البريد الإلكتروني “ينحصر التأثير على تسجيل الوصول الإلكتروني للعملاء وتسليم الأمتعة، ويمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوية” مضيفة أنها تعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ولم تقدم الشركة أي معلومات عن الجهة التي ربما تكون وراء هذا الهجوم.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على وقوع “هجوم واسع النطاق أو خطير” وإن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقالت شركة سيريوم المتخصصة في بيانات الطيران إن 29 رحلة مغادرة ووصول أُلغيت في مطارات هيثرو وبرلين وبروكسل. وإجمالا، كان من المقرر تسيير 651 رحلة من هيثرو و228 من بروكسل و226 من برلين اليوم السبت.

وعادة ما تكون هذه الأعطال الكبيرة ناجمة عن تخريب متعمد أو عبر هجمات إلكترونية تعرف باسم برامج الفدية، والتي تصيب شبكات الشركات بالشلل وتستخدم من أجل الحصول على فدية.

وقال هشام العسم أستاذ علوم الحاسوب بجامعة بكنجهام إن هذا الحادث يوضح كيف يمكن أن يؤدي استخدام بنية رقمية مشتركة إلى “نقاط ضعف لكل جهة على حدة”.

وأضاف “مثل هذه النماذج تحول الكفاءة إلى هشاشة، حيث يمكن لاختراق واحد أن يعطل عدة شركات طيران في آن واحد”.

وذكرت عدة مواقع متخصصة في تتبع الاختراقات أن شركة كولينز إيروسبيس تعرضت لهجوم من متسللين إلكترونيين في عام 2023. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق على تلك التقارير أو تفاصيل الهجوم الذي وقع اليوم السبت.

كما أعلن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (بي.سي.آي) أنه على اتصال بمطار برلين فيما يتعلق “باضطرابات في البنية التحتية” نتيجة عطل أثر على نظام عالمي للتعامل مع الركاب.

وأعلن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا أنه يتواصل مع شركة كولينز إيروسبيس والمطارات المتضررة في المملكة المتحدة للتعرف على التأثير الكامل الذي خلفه الهجوم.

وقالت إدارة مطار بروكسل على موقعها الإلكتروني إن الهجوم عطل الأنظمة الآلية ولا يتاح سوى إجراءات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة يدويا، مضيفة أن الواقعة حدثت مساء أمس الجمعة.

وأضاف المطار “يؤثر هذا بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء رحلات”.

وقالت إدارة المطار إنه جرى إلغاء 10 رحلات حتى الآن، مع ​​تأخير لمدة ساعة في المتوسط لجميع الرحلات المغادرة.

الركاب في حيرة

نصحت المطارات المتأثرة المسافرين على متن رحلات مقررة اليوم السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وتحدثت الصحفية تيريزا بولتاروفا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من داخل مطار هيثرو، حيث كان من المقرر أن تتوجه إلى أمستردام الساعة 06:30 صباحا لرحلة ترانزيت إلى كيب تاون.

وقالت “للأسف، شركة الطيران التي أتعامل معها… ليس لديها مكتب خدمة هنا، لذلك نحن في حيرة.. هناك فوضى عارمة، والأمر محبط للغاية بالنسبة لمعظم الناس هنا”.

وقال مطار برلين في تنويه على موقعه الإلكتروني “بسبب عطل فني في أحد مزودي الخدمة… أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع”.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، إن المطار لم يتأثر.

وفي مطار برلين، عانت كيم رايزن من التأخير وعدم الوضوح، إذ قالت لرويترز إنهم أُبلغوا فقط بوجود “عطل فني”.

وقال سيجفريد شفارتس وهو مسافر آخر من برلين أيضا “أجد صعوبة في تفسير عدم وجود طريقة نحمي بها أنفسنا من شيء كهذا”.

رحلات إيزي جيت لم تتأثر

ذكرت شركة إيزي جيت، وهي من أكبر شركات الطيران في أوروبا، أن عملياتها تسير بشكل طبيعي وتتوقع ألا تؤثر المشكلة على رحلاتها لبقية اليوم.

ولم ترد رايان إير أو مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) على طلبات رويترز للتعليق بعد.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية إنها تتوقع تأثيرا محدودا على الرحلات، مضيفة أنها نفذت حلا بديلا لتقليل الاضطراب.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز إن المشكلة “تسببت في تأخيرات طفيفة في المغادرة”، لكنها لم تلغ أي رحلات.

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إنها تتلقى مستجدات منتظمة بشأن الوضع.