الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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مطار هيثرو في العاصمة البريطانية على موعد مع "اضطراب كبير وتأخيرات"!

منذ 58 دقيقة
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو (رويترز)

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قالت نقابة يونايت العمالية البريطانية الثلاثاء إن طاقم العاملين في شركة لخدمات تزويد الطائرات بالوقود في مطار هيثرو صوتوا لصالح الإضراب عن العمل احتجاجا على ضعف الأجور وذلك في أحدث إضراب صناعي يهدد بمزيد من الاضطراب في خدمات النقل ببريطانيا.

أضافت النقابة أن نحو 93 بالمئة من أعضائها العاملين في شركة أفييشن فيول سيرفسيز صوتوا لصالح الإضراب بعد عدم حصولهم على زيادات في الأجور منذ ثلاث سنوات، موضحة أن إضرابا أوليا لمدة 72 ساعة سيبدأ في 21 يوليو تموز.

وتابعت النقابة أن من المرجح أن يتسبب الإضراب في “اضطراب كبير وتأخيرات” في أنحاء مطار هيثرو حيث تقدم الشركة خدمات التزود بالوقود لأكثر من 70 شركة طيران بينها فيرجن أتلانتيك وأمريكان إيرلاينز ويونايتد ودلتا وإير فرانس والملكية الهولندية وغيرها.

وأحالت شركة أفييشن فيول سيرفسيز طلبا للتعليق إلى مطار هيثرو.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو في رد عبر البريد الإلكتروني إن المطار على علم بالإضراب المقترح.

وأضاف “نجري مناقشات مع شركائنا من شركات الطيران بشأن خطط الطوارئ التي يمكنها تنفيذها بما في ذلك استخدام موردي وقود آخرين عاملين بالفعل في المطار”.

    المصدر :
  • رويترز

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