مطاعم شنغهاي تفتح أبوابها للزوار في 29 يونيو

قال مسؤول في حكومة شنغهاي اليوم الأحد إن المواطنين في المدينة سيتمكنون من تناول الطعام داخل المطاعم تدريجيا اعتبارا من 29 يونيو حزيران في المناطق الأقل خطورة وتلك الخالية من أي انتشار لفيروس كورونا على المستوى المحلي خلال الأسبوع الماضي.

وكانت المدينة، التي تعتبر المركز الاقتصادي للصين، رفعت قيود الإغلاق التي استمرت شهرين في أول يونيو حزيران، لكن الكثير من المطاعم لم تتمكن من تقديم الطعام داخلها منذ منتصف مارس آذار.

ولم تسجل شنغهاي أي إصابة جديدة بسبب عدوى انتقلت على المستوى المحلي، سواء بأعراض أو بدون أعراض، يومي 24 و25 يونيو حزيران.

وأعلنت شنغهاي، أمس السبت عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكوفيد -19، للمرة الأولى منذ بداية آذار/مارس وظهور الوباء في المدينة الذي أدى إلى فرض تدابير إغلاق وقيود لأشهر عدة.

وذكرت سلطات المدينة في بيان “لم تُسجل إصابات مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليًا ولا إصابات محلية جديدة بدون أعراض في شنغهاي في 24 حزيران/يونيو 2022”.

والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق استراتيجية “صفر كوفيد” التي ترتكز على فرض حجر صحي على الأشخاص المصابين بكوفيد-19 وتدابير إغلاق محددة وحتى إجراء فحوص “بي سي آر” بشكل إلزامي.

تم إغلاق العاصمة الاقتصادية للصين لأشهر عدة، بعد ارتفاع في عدد الإصابات مدفوعة بالمتحورة أوميكرون شديدة العدوى.

على الرغم من رفع الاغلاق نظرياً في أوائل حزيران/يونيو، اضطر سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة إلى انتظار العودة إلى الحياة الطبيعية بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الأحياء في كل مرة تظهر فيها إصابات جديدة.