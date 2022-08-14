الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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مطلق النار على حافلة إسرائيلية بالقدس يسلّم نفسه

منذ دقيقة واحدة
إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس

إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس

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بعدما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، أن قوات الأمن تلاحق منفذ إطلاق النار في القدس ولن تتوقف حتى اعتقاله، أعلنت الشرطة، صباح اليوم الواقع في 14 آب 2022 أن المتهم سلّم نفسه.

وأكد بيان للشرطة فجراً، أن عملية إطلاق نار وقعت على حافلة إسرائيلية بالقدس، ما أدى إلى 7 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة.

ووفق الشرطة، فإن العملية كانت مركبة، حيث وقعت في 3 أماكن متباعدة، استهدفت فيها حافلة إسرائيلية، ثم مركبة، وعددا من المستوطنين.

وأوضحت أن مسلحا دخل إلى الحافلة وراح يطلق النار بشكل عشوائي على من كان فيها، ثم انسحب ولاذ بالفرار وسط العتمة، إلا أنها أعلنت تسليم نفسه.

يشار إلى أن مقاطع فيديو عن العملية كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أظهرت استهداف حافلة إسرائيلية في القدس.

وأظهرت اللقطات الحافلة المستهدفة التي حطم الرصاص بعض نوافذها، وأيضاً إغلاق الشرطة لموقع الحادث، وهرع المسعفون لنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.

    المصدر :
  • العربية

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