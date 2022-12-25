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مطمورين تحت الثلج.. السلطات النمساوية تبحث عن 10 من ممارسي الرياضات الشتوية

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2022 8:51 مساءً
فقدان عشرة أشخاص جراء انهيار ثلجي كبير في النمسا

فقدان عشرة أشخاص جراء انهيار ثلجي كبير في النمسا

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أعلنت الشرطة النمساوية (الأحد 25-12-2022) أن نحو 10 من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا الأحد في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس “تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين”، من دون مزيد من التفاصيل.

وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.

وحدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج. ولم ترد أية معلومات عن هوية المتضررين.

وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.

وفي السنوات الأخيرة، بلغ معدل ضحايا الانهيارات الثلجية في النمسا 20 قتيلا سنويا، وكان الموسمان الأخيران أقل فتكا مما سبقهما لأن جائحة فيروس كورونا خفضت بقوة أعداد المتزلجين.

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