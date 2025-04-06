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مظاهرة حاشدة في المغرب دعماً لغزة

منذ ساعتين
مظاهرة حاشدة في المغرب دعماً لغزة

مظاهرة حاشدة في المغرب دعماً لغزة

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تظاهر عشرات الآلاف من مختلف مدن المغرب بالعاصمة الرباط، اليوم الأحد، احتجاجا على استمرار الحرب على قطاع غزة، والتطبيع، وما وصفوه “بالتخاذل والصمت العربيين”.

رفع المتظاهرون من عدة هيئات حقوقية ومنظمات للمجتمع المدني وهيئات سياسية ونقابية ومواطنين الأعلام الفلسطينية والمغربية وبعض صور القتلى في غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات منها “المغاربة مقاومين مش مطبيعين”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”.

ونادى المتظاهرون بإسقاط التطبيع الذي أقره المغرب في 10 ديسمبر كانون الأول من عام 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وشهدت المسيرة حضورا أمنيا مكثفا وتمت في أجواء سلمية.

وحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي، ودعوا إلى مقاطعة شركات أجنبية وصفوها بمساندة “تقتيل وتجويع الفلسطينيين”.

وأعلن المتظاهرون أيضا تضامنهم مع المغربية ابتهال أبو السعد موظفة شركة مايكروسوفت.

كانت ابتهال قد قاطعت كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل وذلك خلال فعالية للشركة في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.

    المصدر :
  • رويترز

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