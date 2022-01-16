الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
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مظاهرة نسائية في كابل احتجاجا على ارتداء الحجاب

منذ 3 ساعات

النساء في أفغانستان

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خرجت مجموعة من النساء إلى شوارع العاصمة الأفغانية للاحتجاج على فرض ارتداء الحجاب عليهن.

وأفاد مراسل “نوفوستي”، بأن النساء نزلن إلى الشوارع للاحتجاج على مطالب وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية، والتي تنص على وجوب ارتداء النساء للحجاب وتغطية الرأس.

وقالت إحدى المشاركات: “خرجنا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة. هذا الاحتجاج سلمي ولكن رغم ذلك تعرضنا للقمع من جانب طالبان”.

يشار إلى أن عناصر طالبان استخدموا الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرات.

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