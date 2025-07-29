مظلوم عبدي: قنواتنا مفتوحة مع دمشق والسعودية قادرة على الوساطة

شدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” على أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية مفتوحة بشكل يومي، مؤكدا على اتفاق “قسد” مع الحكومة على وحدة سوريا بجيش واحد وعلم واحد.. وفق تعبيره.

كما نفى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أي دور لتركيا في هذا الصدد، مشيرا إلى أن السعودية يمكنها لعب دور إيجابي إن دخلت كوسيط خصوصا بعد دورها الكبير في رفع العقوبات عن سوريا.

ووصف عبدي لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع بالإيجابي نافيا تلقيه أي عرض من الحكومة السورية لتولي منصب جديد.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية إن بعض المؤسسات السيادية يجب أن تبقى مركزيّتها في العاصمة دمشق، مشيرا إلى أنه سيكون لسوريا جيش واحد لا جيشان ضمن “مركزية عسكرية”.

كما أكد عبدي على اتفاق الجماعة الكردية على طروحات “قسد”، لافتا إلى وجود قلق من الاندماج بالجيش السوري من دون ضمانات دستورية، حسب قوله.

يذكر انه في 10 مارس/آذار الماضي، وقّع رئيس سوريا أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، اتفاقاً يتم بموجبه ضم المقاتلين الأكراد إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.

واتفق الطرفان على أن جميع المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك المطارات وحقول الغاز والنفط، الواقعة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا، ستخضع لسيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.