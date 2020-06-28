معارض إيراني يرفض قرارا قضائيا بسجنه

رفض معارض إيراني المثول أمام القضاء لعدم اعترافه بمصداقية التهم الموجهة إليه .

وقال رضا مظاهري، وهو معارض وناشط إيراني عرف عنه انتقاده للحكومة إنه رفض طلبا من المحكمة في طهران حيث طلب منه المثول أمامها من أجل تنفيذ حكم بالسجن بتهم نشر أكاذيب ودعاية معادية للحكومة.

ومظاهري محكوم عليه بالسجن لعامين لانخراطه في أنشطة على الإنترنت اعتبرتها الحكومة معادية لها، حيث كان قد اعتقل في ديسمبر 2018، وحكمت عليه في محكمة الثورة بطهران في أبريل بالسجن عامين، وهو حكم أيدته محكمة استئناف في مارس، وفق تقرير نشرته شبكة “VOA”.

وفي يونيو 2019 أفرجت السلطات عنه بكفالة بعدما أنهى 50 يوما من الاحتجاز بعد صدور الحكم الأصلي عليه..

وقال مظاهري في رسالة لـ”VOA” إنه رفض استدعاء المحكمة الأمنية بناء على توصية من محاميه الذي قال له إن عليه انتظار إشعار آخر من المحكمة، ليتاح له استئناف هذا الإجراء.

ووفق القانون في إيران إذا رفض شخص مدان بحكم قضائي بالمثول أمام المحكمة ردا على استدعاء أولي لبدء فترة محكوميته، فيمكن للمحكمة إرسال إشعارات إضافية له، ولكنه أيضا عرضة لإلقاء القبض عليه في أي وقت.

ونشط مظهري منذ 2015 على تويتر، حيث كان ينشر ما يحصل مع الناشطين الآخرين خاصة الذين يمارسون أنشطة سلمية تصنفها السلطات على أنها جرائم أمن قومي.

تبریک به همه دوستانی که بنده اینجا مزاحمشون بودم، فکر کنم بعد از این دیگه از دست بنده راحت باشن، ظرف مدت ۵ روز باید برای اجرای ادامه دوسال حبس تعزیری خودم رو به دادسرای اوین مراجعه کنم، شما هم با هشتگ‌بازی خوش باشید ….#زندانیان_سیاسی pic.twitter.com/KqAtjxp0SR — Reza Mazaheri (@upds83) June 16, 2020