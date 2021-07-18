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معارك أوقعت عشرات القتلى والجرحى من "طالبان" في غارات جوية

18 - يوليو - 2021
عناصر من حركة طالبان أفغانستان - أرشيفية

عناصر من حركة طالبان أفغانستان - أرشيفية

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قتل ما لا يقل عن 53 من مسلحي حركة “طالبان”، وإصابة 38 آخرين في غارات جوية ومعارك متعددة في أفغانستان، أمس السبت، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع الأفغانية.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن “18 مسلحا قتلوا وأصيب 24 آخرون، في مقاطعة كابيسا الشرقية، بعد أن شنت القوات الجوية الأفغانية غارات جوية دعما لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في ضواحي تاغب ونجراب المجاورة”، لافتة إلى أنه “من بين القتلى ثلاثة من قادة طالبان”.

وأعلنت أن “20 من مقاتلي طالبان قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون، خلال عملية تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية على مشارف لشكركاه عاصمة مقاطعة هلمند الجنوبية”، مؤكدة “مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة ستة آخرين في مقاطعة بلخ الشمالية، جراء غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة كالدار”.

وأفاد بيان الوزارة بأنه “جرى تدمير إحدى السيارات التابعة للمسلحين وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة خلال الهجمات الأخيرة”، بحسب “شينخوا”.

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