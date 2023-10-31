معارك ضارية في عمق قطاع غزة.. وأنباء عن تقدم القوات الإسرائيلية

فيما تحاول إسرائيل السيطرة بعملية برية على قطاع غزة، تحت حماية الطيران والغارات الجوية العنيفة المستمرة منذ 3 أسابيع، هذا واندلعت اشتباكات بين مقاتلي حماس والقوات الإسرائيلية في شمال وجنوب مدينة غزة.

أتى ذلك وسط أنباء عن تقدم قوات إسرائيلية من محوري شمال غرب مدينة غزة وجنوبها.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخوض “معارك ضارية” في عمق قطاع غزة، متحدثاً عن مقتل “عشرات المسلحين” في الساعات الماضية.

كما أشار في بيان الثلاثاء إلى أنه قصف “خلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع مراقبة” مشيرا إلى مصادرته العديد من الأسلحة بينها بنادق ومتفجرات.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها خاضوا “اشتباكاً مع القوات الاسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة”، لافتة إلى أنهم استهدفوا “آليتين” ما أدى الى “اشتعال النيران فيهما”.

كما أشارت إلى أنها طوقت قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى” في بيت حانون شمال القطاع.

وكانت القسام أفادت في وقت سابق بفتح النار من كمين في تجاه “الآليات المتوغلة غرب منطقة التوام شمال القطاع”، مشيرة الى أنها استهدفت “3 آليات بقذائف ياسين 105”.

وفي آخر المستجدات أدى قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة أيضا إلى استشهاد نحو 100 شخص، وفق مات أفاد التلفزيون الفلسطيني.

في حين أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا القصف بجباليا يقدر بنحو 400 شهيد وجريح، لافتة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات. فيما وصفته وزارة الصحة بأنه “إبادة جماعية”