معارك مشتعلة في دونيتسك.. والقوات الروسيّة تصدّ محاولة أوكرانيّة لهجوم معاكس

على وقع استمرار العمليات القتالية في أوكرانيا، أفاد رئيس المركز الصحافي لمجموعة “فوستوك” العسكرية الروسيّة بأن الجيش الروسيّ صدّ محاولة للقوات الأوكرانيّة لشنّ هجوم معاكس باتجاه جنوب دونيتسك.

وقال لوكالة “تاس”، اليوم الثلاثاء: “تم في اتجاه جنوب دونيتسك صد محاولة العدو للقيام بهجوم معاكس على المواقع الأمامية لمجموعة “فوستوك”. وتم القضاء على ما يصل إلى 10 مقاتلين”. وأضاف أن المدفعية ذاتية الحركة الروسية من طراز “غياتسينت” دمرت مدفع هاون أوكرانيا.

هذا وقصفت القوات الروسية المدن الواقعة على خط الجبهة في شرق أوكرانيا بضربات جوية ومدفعية، أمس الإثنين، في حين قلّلت كييف من شأن تقرير أفاد بأنها تجري تعديلات على بعض خططها لهجوم مضاد نتيجة لتسرب وثائق سرية أميركية.

وقال قائد عسكري أوكراني كبير أمس، إن الروس يستخدمون أسلوب “الأرض المحروقة” في باخموت، مع تعرض المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ومدن وبلدات أخرى لقصف عنيف.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، متحدثًا عن باخموت: “تحول العدو إلى ما تُسمى بتكتيكات الأرض المحروقة كما في سوريا. إنه يدمر المباني والمواقع بالضربات الجوية ونيران المدفعية”.

والمعركة من أجل السيطرة على المدينة الصغيرة التي دُمرت إلى حد كبير والمتاخمة لمجموعة من المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في دونيتسك هي الأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ 13 شهرا إذ تحاول موسكو إعادة الزخم لحملتها بعد عدة انتكاسات في الآونة الأخيرة.

وتكبد الجانبان خسائر كبيرة في معركة باخموت إلا أن سيرسكي قال “الوضع صعب لكن يمكن إخضاعه للسيطرة”.

وقال دنيس بوشيلين، رئيس الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من دونيتسك إن القوات الروسية تسيطر الآن على 75% من المدينة، لكنه أضاف أن من السابق لأوانه الحديث عن سقوط باخموت.

وقال بافلو كيريلينكو الحاكم الإقليمي لدونيتسك إنّ “الروس حولوا أفدييفكا إلى دمار كامل” مشيرًا إلى ضربة جوية أمس الإثنين دمرت مبنى يتكون من عدة طوابق، وأضاف “لا يزال في أفدييفكا حوالي 1800 شخص إجمالا، جميعهم يخاطر بحياته في كل يوم”.