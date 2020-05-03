استقبال معاملات التمويلات للأفراد للقروض الاستهلاكية اعتباراً من الأحد في الكويت

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كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ”الأنباء” عن أن بنك الكويت المركزي وجه البنوك المحلية إلى البدء في استقبال معاملات التمويلات للأفراد للقروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان اعتبارا من الأحد عبر المنصات الإلكترونية والخدمة الهاتفية للبنوك، وذلك بعد توقفها لأكثر من شهرين عقب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعطيل العمل احترازيا بالبلاد.

وقالت المصادر، ان “البنوك بدأت في استقبال معاملات التمويل وفقا لسعر الخصم الجديد المحدد من قبل بنك الكويت المركزي عند 1.5%، متوقعة إقبالا كبيرا من العملاء للحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لسعر الفائدة المنخفض”.

وذكرت ان عودة التمويلات إلى الأفراد تشير إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا خلال الفترة المقبلة نظرا لارتباط هذه القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية للبنوك المحلية وشركات التمويل.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع بنك الكويت المركزي فإن القروض الاستهلاكية التي تقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سدادها على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات قد بلغت بنهاية فبراير الماضي 1.49 مليار دينار.

أما بالنسبة للقروض المقسطة فإنها قروض شخصية طويلة الأجل تمنح للمواطنين لترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة وتبلغ حاليا 11.98 مليار دينار.