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معاناة الأوكرانيين تزداد... وزيلينسكي: روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 7:45 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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زاد البرد القارس وتساقط الثلوج من معاناة الأوكرانيين في ظل انقطاع الكهرباء في أماكن عديدة من البلاد جراء القصف الروسي واستهداف البنية التحتية الأوكرانية.

في المقابل، تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بمساعدة مادية وعسكرية من الغرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: “نحن نتفهم أنهم يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة. وما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف”.

وقال زيلينسكي إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير.

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية أفادت بأن سلطات البلاد، تمكنت من استعادة نحو 80% من الطاقة التي تلبي احتياجات الاستهلاك ليبلغ العجز 20% فقط. وأضافت الوكالة أن جهود استعادة الكهرباء جارية بعد الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

    المصدر :
  • العربية

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