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معايير جودة الهواء.. العالم لا يلتزم!

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 8:42 صباحًا
سكة قطار في نيودلهي - الهند

سكة قطار في نيودلهي - الهند

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أفادت وكالة رويترز بأن استبيانا عن ارقام تلوث في ٦٤٧٥ مدينة، أظهر الثلاثاء، ان ليس هناك دولة واحدة في العالم استطاعت ان تلتزم معايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء عام ٢٠٢١.

وتنصح منظمة الصحة ان لا يتعدى معدل الجزيئات الصغيرة والخطيرة المحمولة جوا والمعروفة بـ PM2.5، ٥ ميكروغرامات بالمتر المكعب الواحد، بعدما غيرت المعايير العام الماضي، مؤكدة انه حتى معدلات أقل قد تسبب مخاطر صحية كبيرة.

غير ان ٣.٤ بالمئة فقط من المدن التزمت معايير ٢٠٢١، وفق ارقام جمعتها شركة سويسرية تكنولوجية تتفحص نوعية الهواء. وقد سجلت الشركة ان ٩٣ مدينة رُصد فيها مستويات الجزيئات الملوّثة عشر أضعاف المستويات الموصى بها.

” هناك الكثير من البلدان التي تقوم بخطوات واسعة لتقليل مستويات هذه المواد في الهواء”.قالت “كريستي سكرودر” مختصة تعمل في الشركة السويسرية.

واضافت ان الصين مثلا بدأت بأرقام مرتفعة جدا، لكنها تنخفض مع الوقت. غير ان هناك اماكن في العالم تسوء فيها الحالة”.

في السياق نفسه، اشارت رويترز الى ان مستويات التلوث في الهند قد ساءت عام ٢٠٢١،وبقيت نيو دلهي العاصمة الأكثر تلوثا في العالم، وفق الداتا.كما ان بنغلادش حافظت على مرتبتها،اذ سجلت اعلى مستوى تلوث في العالم.

اما الصين التي شنت حربا على التلوث منذ عام ٢٠١٤، فاحتلت المركز ال ٢٢ في تصنيف مستويات PM2.5 عام ٢٠٢١، ما يؤشر الى بعض التحسن حيث كانت تحتل المركز الرابع عشر في العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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