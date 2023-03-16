معركة باخموت.. وضع "صعب" ولا مؤشرات على انسحاب أوكرانيا

قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية المعين من جانب روسيا دنيس بوشلين، الخميس، إن وضع القوات الروسية التي تحاول السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية “صعب” في ظل غياب المؤشرات على استعداد كييف لإصدار أوامر لسحب قواتها.

وتحاول القوات الروسية بقيادة مجموعة فاجنر الخاصة تطويق المدينة الواقعة شرق أوكرانيا والاستيلاء عليها منذ شهور، فيما تحولت إلى واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتقول روسيا، التي تشير إلى باخموت باسمها في الحقبة السوفيتية (أرتيوموفسك)، إن السيطرة على المدينة سيتيح لها شن المزيد من الهجمات بشكل أكثر توغلا في الأراضي الأوكرانية التي تقول إنها تقاتل من أجل “تحريرها”.

وقال بوشلين في مقابلة عبر التلفزيون الرسمي اليوم الخميس “لا يزال الوضع في أرتيوموفسك معقدا وصعبا”.

وأضاف “لا نرى أن هناك أي أساس لافتراض أن العدو سيسحب وحداته ببساطة”.

وقال رئيس فاجنر يفجيني بريجوجن إن قواته تسيطر عمليا على نصف المدينة، ولم يبق سوى مخرج واحد متاح لأوكرانيا.