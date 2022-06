معركة من نوع آخر تشنها روسيا في أوكرانيا تهدد العالم

يبدو أن الغزو الروسي على أوكرانيا، لا يعتمد على “القوة العسكرية” فقط، لكنه يلجأ أيضا إلى أساليب مختلفة للضغط على الغرب والوصول إلى أهداف ما تطلق موسكو عليه اسم “حملة عسكرية في أوكرانيا”.

أستاذ التاريخ بجامعة يل الأميركية، تيموثي سنايدر، تحدث عن “المخطط” الروسي، مؤكداً أن حصار قوات موسكو لـ”البحر الأسود” يهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.

وقال سنايدر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدف لتجويع أوروبا، وتوليد أزمة لاجئين”.

وحذر من استمرار الحصار الروسي، “الذي قد يتسبب في تعفن عشرات ملايين الأطنان من المواد الغذائية داخل الصوامع الأوكرانية”، ما سيؤدي لحالة جوع عالمية.

The horror of Putin's hunger plan is so great that we have a hard time apprehending it. We also tend to forget how central food is to politics. Some historical examples can help. 4/16

