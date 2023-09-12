معظم أسواق الخليج تتراجع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على بيانات الاقتصاد الكلي، التي ربما توفر مؤشرات عما إن كان سيتم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة من ويلز فارجو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، 0.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أغسطس/ آب، في حين من المرجح أن يصل المعدل على أساس سنوي إلى 3.6 بالمئة.

كما أن من المتوقع إلى حد كبير أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة أو يحجم عن ذلك مجددًا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.7 بالمئة بعد أن خسر سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.3 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.2 بالمئة بعد انخفاض سهم سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة.

كما تراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة لينهي مكاسب استمرت على مدى خمس جلسات بتأثير من انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

غير أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأحد أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس/ آب بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 36.5 بالمئة في يوليو/ تموز.