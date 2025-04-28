معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين في ظل ترقب المستثمرين إعلانات أرباح الشركات وآمال بأن أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية قد ولت رغم استمرار الارتباك بسبب سياسة الولايات المتحدة التجارية.

ولم يؤيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد تأكيد الرئيس دونالد ترامب بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأمريكي تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. ونفت بكين في وقت سابق إجراء أي محادثات.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة 9.8 بالمئة لسهم أم القرى للتنمية والإعمار.

وقال جورج بافيل المدير العام لدى ناجا دوت كوم في الشرق الأوسط إن السوق السعودية تحتفظ بإمكان الصعود شريطة أن تظل تقارير الأرباح المقبلة قوية.

وأضاف “مع ذلك، ستظل المخاطر المرتبطة بالتطورات التجارية وتقلبات أسعار النفط عوامل حاسمة تؤثر على معنويات السوق”.

وصعد مؤشر دبي واحدا بالمئة بقيادة ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.5 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.8 بالمئة مع صعود سهم مجموعة ملتيبلاي 3.3 بالمئة قبل إعلان الشركة الاستثمارية أرباحها للربع الأول.

كما زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات، 1.4 بالمئة قبيل إعلان أرباحه.

وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، وسط تأثر بحالة الضبابية المحيطة بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود، في حين زادت التوقعات قتامة نتيجة للارتفاع المحتمل في إمدادات تحالف أوبك+.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة مدفوعا بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة.