معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الاثنين بعد أن خفضت بنوك مركزية في المنطقة أسعار الفائدة على غرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما ساهم استمرار الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الاتحادي في التأثير على المعنويات.

ومع ذلك، تراجعت أسواق قطر وسلطنة عمان ومصر متأثرة بعمليات جني الأرباح.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء استجابة لتراجع قوة سوق العمل، ولكنه أشار إلى نهج مدروس تجاه المزيد من تيسير السياسة النقدية، مما أثار الشكوك حول وتيرة التحركات المستقبلية.

وفي وقت لاحق، خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مع تركز عمليات الشراء على أسهم تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.

وقفز سهم البنك الأهلي السعودي بأكثر من 1.5 بالمئة، في حين ارتفع سهم الاتصالات السعودية واحدا بالمئة تقريبا.

وصعد سهم أرامكو السعودية 0.1 بالمئة، مسجلا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق دبي مرتفعا 0.1 بالمئة في جلسة اتسمت بالهدوء، مدعوما بمكاسب أسهم المرافق والعقارات.

وكسب سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة، معززا مكاسبه التي حققها على مدار يومين بعد أن ألغت الشركة خططها لبيع أي حصة في وحدتها الهندية وقالت إنها تستكشف مشروعات مشتركة محتملة مع شركات هندية كبرى، منها مجموعة أداني. وارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، مواصلا مكاسبه التي حققها على مدار جلستين، مدعوما بارتفاع سهم أدنوك للحفر 1.7 بالمئة.

وأغلق سهم أدنوك للغاز مستقرا بعد ارتفاعه 1.4 بالمئة خلال الجلسة. ووقعت الشركة عقدا بقيمة 513 مليون دولار مع شركة تابعة لشركة الصين للهندسة البترولية.

وزاد سهم أوراسكوم كونستراكشون المدرج حديثا أربعة بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلستين السابقتين.

وفي سياق منفصل، قال معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي اليوم الاثنين إنه أطلق مع شركة إنفيديا مختبر أبحاث مشتركا في الإمارات، سيركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات الروبوتات من الجيل التالي.

وعلى عكس نظرائه في المنطقة، تراجع مؤشر قطر 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاضات واسعة النطاق في القطاعات. وانخفض سهم صناعات قطر 1.5 بالمئة، بينما تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بأكثر من واحد بالمئة.

وصعدت بورصة الكويت 0.1 بالمئة وكسبت بورصة البحرين 0.3 بالمئة، بينما تراجع مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة.