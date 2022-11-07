معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة ورقم قياسي لبورصة أبوظبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع ، الاثنين، إذ ظلت أسعار النفط الخام قرب سعر 100 دولار للبرميل المهم بفعل ضعف الدولار وتعافي الواردات الصينية.

وعوضت العقود الآجلة لخام برنت معظم خسائرها بعدما انخفضت بأكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق خلال الجلسة بفعل مخاوف بشأن قيود فيروس كورونا في الصين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 بالمئة، معززا مكاسبه من الجلسة السابقة، بدعم من ارتفاع سهم بنك الرياض ثلاثة بالمئة.

ووقعت شركة تشيجيانج للبترول والكيماويات الصينية الخاصة لتكرير النفط اتفاقا مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لشراء 1.08 مليون طن (7.88 مليون برميل) من النفط الخام، وذلك حسبما أفادت رويترز اليوم الاثنين نقلا عن صحيفة تشوشان ديلي الصينية المدعومة من الحكومة. وارتفع سهم أرامكو 0.3 بالمئة.

وقفز سهم شركة الحفر العربية السعودية لخدمة الحقول النفطية أكثر من 23 بالمئة إلى 123 ريالا في أول تداول له بالسوق.

وكانت الشركة حددت سعر السهم عند 100 ريال، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، وجمعت 2.67 مليار ريال (710.39 مليون دولار) لتبلغ قيمة الشركة 8.9 مليار ريال.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.9 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة إعمار القيادي 2.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 1.2 بالمئة ليسجل مستوى مرتفعا قياسيا مدعوما بقفزة قدرها 2.1 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين إن الإمارات ستستمر في توريد النفط والغاز ما دام العالم في حاجة إليهما.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.3 بالمئة.

وكانت مؤسسة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بورز رفعت يوم الجمعة تصنيف قطر السيادي طويل الأمد إلى ‭‭AA‬‬ من ‭‭AA-‬‬، وعزت ذلك إلى تحسن المركز المالي للحكومة.

وقطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، هي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم وحققت أرباحا كبيرة من الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز العالمية.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية المصرية 2.4 بالمئة مع ارتفاع معظم أسهم المؤشر.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 11599 نقطة

أبوظبي.. زاد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 10607 نقاط

دبي.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3379 نقطة

قطر.. ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 12570 نقطة

مصر.. زاد المؤشر 2.4 بالمئة إلى 11444 نقطة

البحرين.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة 1863 نقطة

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4408 نقاط

الكويت.. تقدم المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8391 نقطة.