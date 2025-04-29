معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بنتائج أعمال إيجابية ووسط مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال مسؤولون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتخذ إجراءات للحد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم على قطع الغيار الواردة من الخارج والمستخدمة في السيارات المصنعة محليا.

وفي تطور ملحوظ أعفت الصين بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية وطلبت من الشركات تحديد السلع المهمة التي تحتاج إلى إعفاءات، مما يشير إلى تزايد قلق بكين من عواقب الحرب التجارية.

وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 3.1 بالمئة بعد أن تجاوزت نتائج أعماله التوقعات في الربع الأول.

وسجل البنك صافي ربح بلغ 5.13 مليار درهم (1.40 مليار دولار) متجاوزا متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 4.24 مليار درهم، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

ومن ناحية أخرى تراجع سهم مجموعة ملتي بلاي 3.2 بالمئة بعد إعلانها انخفاض أرباح الربع الأول.

وأغلق المؤشر السعودي على انخفاض 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الإنماء 2.2 بالمئة بعد أن أعلن استمرار انخفاض الأرباح في الربع الأول.

وتراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.8 بالمئة مع زيادة خسائرها الفصلية.

وعلى صعيد آخر ارتفع سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية بنحو 10 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر، عقب ارتفاع حاد في مبيعات الشركة السنوية.

وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات على ارتفاع 0.6 بالمئة إلى 1903 نقاط.

وارتفع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.1 بالمئة إلى 4298 نقطة.

وتقدم المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 8488 نقطة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.8 بالمئة في وقت تجري فيه الشركة محادثات متقدمة بشأن مشروع ضخم في العراق.