معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك ويلز فارجو أن أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس\آب، والمقرر صدورها الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.6 بالمئة على أساس شهري، لتصل بالمعدل السنوي إلى 3.6 بالمئة على الأرجح.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأمريكي نظرا لارتباط عملات معظمها بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.

وأضاف نجم “قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي”.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة إلى 9713 نقطة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1 بالمئة في سهم مصرف الريان.

ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1بالمئة إلى 4070 نقطة.

وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم.

وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5 بالمئة إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الأحد 10\9\2023 أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس آب إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4 بالمئة من 36.5 بالمئة في يوليو تموز.