معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض مع ترقب تصريحات باول

تراجعت معظم البورصات‭‭ ‬‬في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، تماشيا مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول خلال ندوة سنوية في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للحصول على صورة أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وعندما يلقي باول كلمته يوم الجمعة، سيراقب المتعاملون عن كثب أي تراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتؤثر السياسة النقدية الأمريكية بشدة على الأسواق المالية في منطقة الخليج نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وتراجع المؤشر القياسي في قطر للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي مدفوعة بالأرباح. وانخفضت جميع الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي هبط 2.9 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني الذي تراجع 1.5 بالمئة.

وقال أسامة الصيفي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ترايز دوت كوم “السوق في قطر تترقب المراجعة الفصلية للمؤشر فوتسي جلوبال إكويتي هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على نشاط التداول”.

ويعتبر المؤشر معيارا رئيسيا لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وهبط المؤشر القياسي في دبي 0.5 بالمئة بعد أربع جلسات من المكاسب، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية واحدا بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة. وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت أن بنك الإمارات دبي الوطني أصدر أمس الثلاثاء سندات بقيمة مليار يوان (139 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات بعائد 2.4 بالمئة.

وقال الصيفي “لا يزال المؤشر يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات، مع عدم وضوح اتجاهه التالي. ويظل التصحيح ممكنا إذا لم تعثر السوق على دعم جديد”.

وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 بالمئة وسهم أدنوك للحفر اثنين بالمئة.

أما المؤشر القياسي السعودي، فلم يطرأ عليه تغير يذكر، إذ عوضت مكاسب أسهم قطاع الخدمات المالية وأسهم شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية أثر خسائر الأسهم الأخرى.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وسهم البنك العربي الوطني 2.4 بالمئة، بينما انخفض سهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة أكوا باور 2.6 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

واختتم المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان اليوم مرتفعا 0.4 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.3 بالمئة. لكن المؤشر الرئيسي في الكويت تراجع 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة مع انخفاض جميع الأسهم تقريبا. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة وسهم جهينة للأغذية 5.2 بالمئة.