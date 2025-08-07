معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض الخميس مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال متباينة لشركات وتأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات عشرات الدول، والتي من المتوقع أن تؤثر على النمو العالمي.

بدأ اليوم تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أيضا إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنحو 100 بالمئة على واردات أشباه الموصلات لكن مع بعض الإعفاءات.

ونزل مؤشر دبي 0.4 بالمئة، متأثرا بانخفاضات أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية والأسهم المالية. وانخفض سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة بينما هبط سهم وحدتها إعمار للتطوير 2.3 بالمئة.

أعلنت إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، أمس ارتفاعا 39.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام على أساس سنوي لكن أرباحها هوت تسعة بالمئة مقارنة بالربع الأول.

ونزل المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم على المؤشر خسائر. وتراجع سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ثلاثة بالمئة بعد إعلانها تسجيل خسائر صافية في الربع الثاني من العام مقابل أرباح في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهوى سهم موبي إندستري سبعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الأسمدة هبوط صافي أرباحها الفصلية 49.5 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجع أيضا مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، متأثرا بخسارة سهم الشركة العالمية القابضة 0.5 بالمئة وهبوط سهم مجموعة أغذية 2.9 بالمئة بعد إعلانها خسارة صافية للربع الثاني. وفي المقابل، صعد سهم برجيل القابضة 4.8 بالمئة بعد أن سجل قفزة في صافي الأرباح بأكثر من المثلين.

وواصل المؤشر القطري صعوده لليوم الخامس على التوالي بزيادة 0.3 بالمئة إلى 11364 نقطة، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على عامين ونصف العام.

وزاد سهم بنك قطر الوطني واحدا بالمئة. وارتفع أيضا سهم قطر لصناعة الألمنيوم 1.7 بالمئة بعد إعلان الشركة قفزة في صافي أرباحها نصف السنوية بلغت 44 بالمئة.

وصعد مؤشرا الكويت وسلطنة عمان 0.5 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر البحرين.

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر صعوده للجلسة السادسة على التوالي، إذ ارتفع 0.9 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 35809 نقطة.

وقفز سهم إي فاينانس 6.3 بالمئة، في حين ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.2 بالمئة.