معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم‭ ‬أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض الثلاثاء، وكان مؤشر دبي أكبر الخاسرين، مع قيام المستثمرين بتقييم عدد كبير من تقارير أرباح الشركات المتباينة، في حين أثر تراجع أسعار النفط أيضا على الثقة بالسوق.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب مع تراجع جميع القطاعات تقريبا. وهبط كل من سهمي شركة الرسوم المرورية سالك 2.6 بالمئة وإعمار العقارية 1.3 بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيكميل “ربما تظل السوق عرضة للتصحيح بعد أسابيع من المكاسب وفترة من التماسك”.

وواصل المؤشر السعودي خسائره لليوم الرابع على التوالي إذ انخفض 0.2 بالمئة إلى 10770 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين تقريبا.

كانت أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات والمواد والشركات التي تبيع سلعا وتقدم خدمات استهلاكية غير أساسية أكبر الخاسرين بينما ارتفعت أسهم الاتصالات والصناعة والمرافق.

وهوى سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) 9.9 بالمئة بعد أن سجلت الشركة المنتجة للكيماويات خسائر صافية في الربع الثاني. وتراجع سهم أسمنت القصيم 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أمس الاثنين انخفاض صافي أرباحها للربع الثاني 14.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز لأسواق المال في الخليج، 0.6 بالمئة وسط حالة من الضبابية قبل اجتماع حاسم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجرى تداول خام برنت بسعر 66.2 دولار للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش.

ونزل مؤشر أبوظبي لليوم الخامس على التوالي منخفضا 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مجموعة إي 7 بنسبة 2.7 بالمئة بعد إعلان الشركة المزودة لحلول الطباعة والتغليف انخفاض صافي أرباح الربع الثاني 82.1 بالمئة بينما انخفض سهم شركة أجيليتي جلوبال 0.9 بالمئة بعد أن سجلت هبوطا 19 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني المخصص للمساهمين.

وفي المقابل قفز سهم أدنوك للإمداد والخدمات 7.5 بالمئة، وهي أكبر نسبة مئوية للارتفاع خلال يوم واحد منذ أكثر من عامين. وسجلت الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية البحرية ارتفاعا 14 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني متجاوزة بذلك التوقعات وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تحقيق معظم الأسهم على المؤشر مكاسب بقيادة أسهم قطاعي الاتصالات والتمويل. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.7 بالمئة في حين زاد سهم شركة ملاحة 2.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهمي إعمار مصر للتنمية بنسبة واحد بالمئة وبلتون المالية القابضة 1.3 بالمئة.