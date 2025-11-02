معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

ختمت معظم بورصات الخليج التعاملات على انخفاض الأحد تحت ضغط الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيطبق خفضا آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند يوم الجمعة إنها عارضت قرار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لأن التضخم ما زال مرتفعا.

وخفض مجلس الاحتياطي الفائدة يوم الأربعاء لكن تصريحات رئيسه جيروم باول تشير إلى أن الإقدام على خفض آخر هذا العام ليس مؤكدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 63 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر كانون الأول، تراجعا من 92 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وتؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير على أسواق الخليج حيث معظم العملات مربوطة بالدولار.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية واحدا بالمئة متأثرا بخسارة 2.5 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وتراجع بواحد بالمئة لسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة بفعل هبوط 0.5 بالمئة لسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات وانخفاض 0.3 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وخسر سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.8 بالمئة بعد تراجع صافي الأرباح خلال تسعة أشهر.

فيما صعد مؤشر بورصة البحرين 0.5 بالمئة، وكسب مؤشر سلطنة عمان 0.4 بالمئة، وهبط مؤشر الكويت 0.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.