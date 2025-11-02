الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

منذ 11 دقيقة
أسواق الأسهم في منطقة الخليج

أسواق الأسهم في منطقة الخليج

A A A
طباعة المقال

ختمت معظم بورصات الخليج التعاملات على انخفاض الأحد تحت ضغط الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيطبق خفضا آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند يوم الجمعة إنها عارضت قرار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لأن التضخم ما زال مرتفعا.

وخفض مجلس الاحتياطي الفائدة يوم الأربعاء لكن تصريحات رئيسه جيروم باول تشير إلى أن الإقدام على خفض آخر هذا العام ليس مؤكدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 63 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر كانون الأول، تراجعا من 92 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وتؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير على أسواق الخليج حيث معظم العملات مربوطة بالدولار.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية واحدا بالمئة متأثرا بخسارة 2.5 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وتراجع بواحد بالمئة لسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة بفعل هبوط 0.5 بالمئة لسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات وانخفاض 0.3 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وخسر سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.8 بالمئة بعد تراجع صافي الأرباح خلال تسعة أشهر.

فيما صعد مؤشر بورصة البحرين 0.5 بالمئة، وكسب مؤشر سلطنة عمان 0.4 بالمئة، وهبط مؤشر الكويت 0.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
اتهام إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران.. وما علاقة بن غفير؟
علم كينيا
ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في كينيا إلى 22
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان يندد بالعنف في السودان ويحث على الحوار والإغاثة

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله