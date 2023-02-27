معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض الاثنين وسط مخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بسبب مرونة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعدما صعد 0.2 بالمئة في ديسمبر\كانون الأول، مما جدد المخاوف من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الاتحادي.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي، وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.6 بالمئة عند 9995 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أبريل نيسان 2021.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 1.6 بالمئة، بينما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو 1.3 بالمئة.

ومع ذلك ارتفع سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية 2.7 بالمئة بعد الإعلان عن قفزة بلغت 92 بالمئة في صافي الربح السنوي.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.3 بالمئة مواصلا خسائره لجلسة ثانية. وجاء هبوط المؤشر متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 بالمئة وتراجع سهم أمريكانا للمطاعم العالمية 3.3 بالمئة.

كما هبط مؤشر دبي بشكل طفيف إذ حدت من خسائره مكاسب في قطاعات العقارات والمرافق والقطاعات المالية، وارتفع سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي 0.4 بالمئة.

وكان من بين الخاسرين أسهم بنك دبي التجاري وشركة ديار للتطوير العقاري، إذ هبطت 1.9 بالمئة و1.2 على الترتيب.

وقال مجلس إدارة شركة ديار إنه سيطلب موافقة المساهمين على عدم توزيع أي أرباح عن السنة المالية 2022.

وأنهى المؤشر القطري التعاملات على انخفاض طفيف، إذ عوضت المكاسب في قطاعات الصناعة والمواد الخام والطاقة جزئيا خسائر قطاعي المال والاتصالات.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج، 1.8 بالمئة وسهم شركة الملاحة القطرية 2.8 بالمئة.

وتراجع سهم قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في الخليج، 8.3 بالمئة بعد أن ارتفع عشرة بالمئة تقريبا لجلستين متتاليتين.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.6 بالمئة، منهيا مكاسب لجلستين متتاليتين.

وتأثر المؤشر بخسائر في معظم القطاعات، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة وسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 0.9 بالمئة.

وارتفع سهم شركة جي.بي أوتو للسيارات في مصر 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة في أرباح الربع الرابع.