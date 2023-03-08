معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض، الأربعاء، بعدما أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة قلق المستثمرين في المنطقة.

وقال باول أمس في اليوم الأول من شهادته التي تستمر يومين عن السياسة النقدية أمام المشرعين الأمريكيين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في السابق بعد البيانات القوية الأخيرة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس) إن موقف باول الذي يميل لتشديد السياسة النقدية وضعف توقعات النمو في الصين أثرا على المعنويات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأمريكي مما يعرض المنطقة للتأثر بسياسة التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض مؤشر السعودية 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه على مدى ستة أيام.

وفي أبو ظبي، واصل المؤشر الخسائر من الجلسة السابقة بفعل انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.6 بالمئة.

وهبط سهم ألفا ظبي القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة 2.1 بالمئة.

كما استمرت خسائر مؤشر دبي لجلسة ثانية ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة مع تراجع سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق 2.1 بالمئة وهبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8 بالمئة.

غير أن المؤشر القطري خالف هذا الاتجاه وارتفع 0.3 بالمئة ليواصل الصعود للجلسة السادسة على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة ليواصل الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي.