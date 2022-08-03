معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان ومع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح، وأنهى مؤشر بورصة أبوظبي ثلاث جلسات من المكاسب.

ونزل المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بوبا العربية للتأمين الطبي 2.5 بالمئة وتراجع سهم الأسمنت السعودية 1.3 بالمئة.

وأظهر مسح نُشر اليوم الأربعاء أن نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية واصل النمو في يوليو تموز وإن كان بوتيرة متباطئة بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو حزيران، وذلك بدعم من زيادة في أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المئة، مع نزول سهم شركة إعمار العقارية 1.1 بالمئة، بينما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة لينهي ثلاث جلسات من المكاسب متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 1.9 بالمئة.

لكن المؤشر القطري ارتفع 0.6 بالمئة مدعوما بزيادة 1.1 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية واحدا بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر مكاسب.