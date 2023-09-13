معظم بورصات الخليج تنخفض على أثر الأسهم العالمية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، في حين خالفت بورصة أبوظبي هذا الاتجاه.

وأظهرت البيانات في فترة ما بعد التداول بالمنطقة أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأعلى قدر في أكثر من عام في أغسطس آب.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر متأثرا بانخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.5 بالمئة الذي تم تداوله بدون توزيعات الأرباح.

وارتفع سهم الشركة السعودية للأسماك 5.8 بالمئة مع إعلان الشركة عن نمو الإيرادات 30 بالمئة في الربع الثاني إلى 16 مليون ريال (4.27 مليون دولار).

وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع انخفاض معظم الأسهم ومن بينها سهم شركة إعمار العقارية، الذي هبط واحدا بالمئة، وكذلك سهم سالك للتعرفة المرورية الذي انخفض 0.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر 1.1 بالمئة وهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.4 بالمئة.

غير أن مؤشر أبوظبي خالف هذا الاتجاه وأغلق على ارتفاع طفيف وسط تقلبات مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة وصعود سهم ملتيبلاي جروب 0.5 بالمئة.

كما واصلت أسعار النفط الارتفاع بسبب المخاوف من شح المعروض مع تضرر الإنتاج الليبي وخفض أوبك+ للإمدادات.

وارتفعت أسعار خام برنت 0.4 بالمئة، أو 0.34 دولار، إلى 92.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة عند الإغلاق مع قفزة لسهم حديد عز 5.1 بالمئة.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن البلاد تستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات تبلغ مليار دولار.