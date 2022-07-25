الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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معهد إيفو: أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود

منذ 6 دقائق
الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل 2022

الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل 2022

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تراجعت ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في يوليو، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، كما شهدت قراءة يونيو تراجعا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ قراءة يوليو 90.2، وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وصرح الخبير الاقتصادي بالمعهد كلاوس وولرابي بأن الشركات تتوقع تدهورا كبيرا في مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن أسعار الطاقة اوتتسبب اختناقات التوريد وعواقب أزمة أوكرانيا في تباطؤ الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، بحسب البنك المركزي الألماني.

كما حذر دويتشه بنك، في وقت سابق، من ركود اقتصاد ألمانيا والذي يعتبر الأكبر بين الاقتصادات الأوروبية، حيث ذكر البنك بأن ألمانيا قد تسجل انكماشا بنسبة 1% خلال العام المقبل، ومن المرجح أن يؤدي خفض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، والانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى ركود اقتصاد ألمانيا بالنصف الثاني من العام.لمرتفعة ونقص الغاز ستؤثر على اقتصاد ألمانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا تقف على أعتاب ركود اقتصادي.

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