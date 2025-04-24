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"معهد إيفو": تحسن ثقة الشركات الألمانية في أبريل على غير المتوقع

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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أظهر مسح، اليوم الخميس، تحسنا في ثقة الشركات الألمانية في أبريل نيسان على غير المتوقع، إذ أن التوقعات كانت أكثر تشاؤما بعض الشيء في ظل الضبابية التي تشعر بها الشركات إزاء كيفية مضي التصعيد الراهن في الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقال كلاوس فولرابي رئيس قسم الاستطلاعات في معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية لرويترز “الاقتصاد الألماني يقاوم الركود”.

وذكر المعهد أن مؤشره للثقة في بيئة الأعمال ارتفع إلى 86.9 في أبريل نيسان من 86.7 في مارس آذار، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا انخفاضا إلى 85.2.

وتسببت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة من عدم اليقين على الصعيد العالمي. وستكون ألمانيا، التي تعتمد على التصدير وهي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، أكبر الخاسرين الأوروبيين إذا اندلعت أي حرب تجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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