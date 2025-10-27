مع احتدام المعارك في بوكروفسك.. أوكرانيا تنشر تعزيزات عسكرية

جندي مدفعية من اللواء 152 المستقل يطلق قذيفة من مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز M114 باتجاه القوات الروسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 15 أكتوبر 2025. رويترز

قال الجيش الأوكراني الاثنين إنه عزز مواقعه في مدينة بوكروفسك الاستراتيجية بشرق البلاد بعد تسلل مجموعات منفصلة عن القوات الروسية إلى المدينة المحاصرة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية جددت محاولاتها للسيطرة على المركز اللوجستي الرئيسي، بعد فشل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين وقف لإطلاق النار.

وقالت وحدة الرد السريع السابعة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية المحمولة جوا إن المواقع في المدينة تعززت في الأيام الأخيرة مع استمرار القتال في المناطق الحضرية.

وأضافت الوحدة في منشور على فيسبوك “لا تحاول (قوات) الاحتلال التي دخلت المدينة ترسيخ وجودها، بل تنوي التقدم شمالا.. وبذلك، يريد العدو تشتيت قواتنا المدافعة وسد ممرات الإمداد اللوجستي البري”

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن روسيا ركزت قوتها الضاربة الرئيسية ضد بوكروفسك.

وأضاف”هناك قتال شرس في المدينة وعلى الطرق المؤدية إليها … الوضع اللوجستي صعب ولكن يجب أن نواصل تدمير المحتلين”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن مجموعاتها الهجومية تحاول التقدم بالقرب من محطة القطار في المدينة.

تحاول روسيا منذ أشهر احتلال بوكروفسك، وهي جزء رئيسي من الخطوط الدفاعية لكييف، وتعتبرها نقطة حاسمة في مسعاها للسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك.