مع احتدام المعركة.. بريطانيا تُقدّم حزمة ذخائر جديدة إلى أوكرانيا

على وقع احتدام المعارك في مناطق الشرق الأوكرانيّ، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، الإعلان عن تزويد كييف بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، خلال لقاء في ريغا، يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.

إذ يصل سوناك إلى لاتفيا، اليوم، لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف “قوة الاستطلاع المشتركة” (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العملية العسكرية الروسية.

فيما قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنّ سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

مئات آلاف القذائف

كما أضاف أن سوناك سيعلن أيضًا عن تزويد بلاده كييف “مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل، بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار)، بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023”.

البيان أشار إلى أن بريطانيا كانت أول من “قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومؤخرا 125 مضادا للطائرات”.

تابع “قدمنا أيضًا أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة منذ شباط/ فبراير، حيث ارتبطت عمليات التسليم مباشرة بالعمليات الناجحة لاستعادة الأراضي في أوكرانيا”.

مزيد من الدعم

هذا وزار سوناك الشهر الماضي كييف متعهدًا بتقديم المزيد من الدعم لها في حربها ضد القوات الروسية في أعقاب الغزو في شباط/ فبراير.

كما لفت سوناك في البيان إلى “ثبات طموحنا من أجل السلام في أوروبا مرة أخرى”، مضيفا “لكن لتحقيق السلام يجب ردع العدوان”.

إلى ذلك، سيلقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، كلمة خلال اجتماع التحالف الذي يشارك فيه قادة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا.