الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع ارتفاع حصيلة القتلى.. الكونغو تُحاكم عسكريّين في "جرائم ضد الإنسانية"

منذ 18 دقيقة
عناصر من الجيش في الكونغو - أرشيفية

عناصر من الجيش في الكونغو - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

وُجّهت اتهامات إلى ستة جنود لتورطهم في مقتل 56 شخصًا خلال حملة قمع شنها الجيش على مظاهرات مناهضة للأمم المتحدة في جوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي.

وذكر بيان للمحكمة العسكرية في جوما أنه يجري محاكمة هؤلاء، ومن بينهم كولونيل وليفتيننت كولونيل من الحرس الجمهوري، لتورطهم في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية عن طريق القتل والتدمير وتحريض الجنود على ارتكاب أفعال مخالفة للواجب والنظام”.

وتليت الاتهامات في بداية المحاكمة اليوم الثلاثاء. ولم يُطلب من المتهمين بعد تقديم دفاعهم.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ الكولونيل والليفتيننت كولونيل كانا مسؤولين عن جنود أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين.

وقال المدعي العسكري ميشيل كاشيل أمام المحكمة: “هذا لم يكن إجراء بأمر رسمي، لقد تصرفا بشكل منفرد خارج إطار مهامهما السيادية”.

ونظمت المظاهرات طائفة مسيحية اسمها وازالندو.

وقال كاشيل في جلسة المحاكمة إن عدد القتلى بلغ 56 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 75.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ
قبل أسبوع حاسم.. رئيس إسرائيل يتحدّث عن "فرصة نادرة" لإنهاء الأزمة
كتالونيا
شرط لزعيم كتالونيا السابق لدعم أيّ رئيس وزراء إسباني جديد
حقول القمح في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رغم انهيار اتّفاق الحبوب.. أوكرانيا تتوقع زيادة زراعة القمح الشتوي

الأكثر قراءة

جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي