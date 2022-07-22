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مع استئناف إنتاج النفط الليبي.. انخفاض في أسعار النفط

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 2:20 مساءً
ميناء نفطي في ليبيا

ميناء نفطي في ليبيا

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انخفضت أسعار النفط الجمعة، مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.

و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار إلى 95.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.

وفي المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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