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مع استمرار الحرب.. الذهب يتراجع

منذ 47 دقيقة
مخاوف من فقدان سيطرة لبنان على الذهب

ذهب

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مع استمرا الغزو الروسي على أوكرانيا، وما تسببته هذه الحرب من أزمات طالت معظم الدول، تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931.70 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ت

راجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2286.63 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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