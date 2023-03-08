مع استمرار الحرب بأوكرانيا.. بوتين يقدم باقات زهور في يوم المرأة

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، زهورا لمراسلات يعملن في التغطية الصحفية للحرب ومسعفات في مناطق أوكرانية تحتلها روسيا في مراسم بالكرملين بمناسبة يوم المرأة العالمي وشكرهن على إنجازاتهن في وقت وصفه بأنه صعب.

وقال بوتين في خطاب لمجموعة من النساء “لا شيء مستحيل عليكن” ثم دعاهن بعد ذلك إلى الصعود وتسلم باقات زهور وسط دوي لموسيقى أبواق احتفالية.

وأضاف الرئيس “يمكنكن أن تكن حنونات وأنثويات وفي ذات الوقت قويات جدا. دائما تسعين إلى العدالة وتفعلن كل ما بوسعكن لضمان تحسين الحياة للأسرة والمجتمع والبلاد بلا كلل”.

ويوم المرأة العالمي هو أحد أهم العطلات العامة في روسيا، وتقدم فيه الهدايا والمجاملات للنساء في مجتمع يكفل فيه الدستور للمرأة مساواة تامة لكن على أرض الواقع تعامل عادة على أنها أدنى درجة وتتعرض للقوالب والصور النمطية العتيقة للتفرقة على أساس الجنس.

وقال بوتين للمجموعة في إشارة للحرب في أوكرانيا “الآن حينما تواجه روسيا مجددا تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، نرى أمثلة كثيرة من البسالة والعزيمة والجرأة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا نفسه”.

وفي وقت سابق، في مقطع فيديو نشره الكرملين، وجه بوتين شكرا خاصا لأفراد الجيش من النساء، قائلا إن جرأتهن تدهش حتى “أكثر المقاتلين صلابة”.

وتشن روسيا حربا منذ عام على أوكرانيا دون وجود نهاية تلوح في الأفق. وتصفها كييف وحلفاؤها بأنها استيلاء استعماري على الأراضي تسبب في مقتل آلاف الأوكرانيين وتشريد الملايين وتحويل مدن وقرى إلى أنقاض.