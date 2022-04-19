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مع استمرار القصف.. عمليات إجلاء الأوكرانيين لا تزال معلقة

19 - أبريل - 2022
اوكرانيا

اوكرانيا

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على وقع القصف الروسي المتواصل شرقا وفي بعض المناطق الجنوبية بأوكرانيا، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك اليوم الثلاثاء إن بلادها لم تتمكن لليوم الثالث على التوالي من الاتفاق مع روسيا على فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في المدن والبلدات الأوكرانية.

وكتبت فيريشتشوك على فيسبوك “اليوم، 19 أبريل نيسان، لا توجد للأسف ممرات إنسانية”.

وقالت إن القصف المكثف استمر في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت هجوما جديدا.

وتكرر فشل محاولات فتح ممرات آمنة للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، وألقى كل طرف باللوم على الآخر. فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين.

وأضافت فيريشتشوك “بحسب ماريوبول: (الروس) يرفضون توفير ممر لخروج المدنيين في اتجاه بيرديانسك”.

وأوضحت أن “مفاوضات صعبة” تجري لمحاولة ترتيب فتح ممرات إنسانية في منطقة خيرسون الجنوبية وفي منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

بدوره، أفاد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي أمس، أن “الهجوم الذي يُحكى عنه منذ أسابيع قد بدأ”، واصفا إياه بـ”الجحيم”.

وكانت العديد من الدول الغربية الداعمة لكييف حذرت مرارا من استعداد القوات الروسية لقتال عنيف شرقا بغية السيطرة على إقليم دونباس شرقا، وربطه بشبه جزيرة القرم جنوبا، والتي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قوات الصواريخ والمدفعية قصفت 1260 هدفا في أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميج-29 في منطقة دونيتسك.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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