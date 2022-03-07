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مع استمرار الهجوم الروسي.. هل يغادر زيلنسكي كييف؟

7 - مارس - 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قالت مستشارة الرئيس الأوكراني السابقة يوليا مندل، اليوم الاثنين، أن فولوديمير زيلينسكي لم يُخذل من الغرب. وقالت “رئيسنا رجل قانون يتمتع بشعبية كبيرة”.

وأشارت في مداخلة لها مع “العربية” إلى أن الرئيس متواجد في كييف ويتجول يوميا في العاصمة، لافتة إلى أن فرص خروج الرئيس زيلينسكي من كييف ضئيلة جدا.

وأوضحت أن “روسيا كانت تتوقع السيطرة على بلادنا خلال يومين”.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الأحد، قادة الدول الغربية لعدم وجود رد فعل منهم على تهديد موسكو بالهجوم على المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو بثه عبر حسابه على منصة “تليغرام”: “فكر في الإحساس بإفلات الغزاة من العقاب”. وأضاف: “لم أسمع رد فعل من أي من قادة العالم اليوم.. ولا كلمة، وكأن قادة الغرب قد اختفوا الليلة”.

وقال زيلينسكي إن آلاف الأشخاص يعملون في المصانع التي تقع في مدن حيث يعيش بالقرب منها مئات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف: “جرأة المعتدي هي إشارة واضحة إلى الغرب بأن العقوبات التي فرضت على روسيا ليست كافية”.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاسبة موسكو على هجومها ضد بلاده، وأكد أن شعبه لن يسامح السلطات الروسية على استهداف أوكرانيا.

    المصدر :
  • العربية

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