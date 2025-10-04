مع اقتراب الإعصار ماتمو.. الصين تلغي بعض الرحلات الجوية من هاينان

تعتزم السلطات الصينية إلغاء الرحلات الجوية والبحرية في هاينان مساء اليوم السبت 3\10\2025 قبل أن يجتاح الإعصار ماتمو الإقليم الواقع في جنوب البلاد، مما قد يعطل فترة ذروة السفر خلال العطلة إلى الجزيرة السياحية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن من المتوقع إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار هايكو الدولي وإليه اعتبارا من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، حيث يمكن أن يتسبب الإعصار ماتمو في رياح قوية وأمطار غزيرة في جنوب الصين، بما يشمل إقليمي قوانغدونغ ويوننان.

وذكر مكتب السلامة البحرية في سانيا، وهي مدينة في هاينان، أنه سيفرض حظرا على حركة جميع السفن السياحية والعبارات في نطاق اختصاصه اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يصل إعصار ماتمو، الذي تسبب في فيضانات في الفلبين في الأسبوع الماضي، إلى اليابسة قرابة ظهر غدا الأحد بعد أن يقترب من شرق هاينان مع قوة رياح قصوى متوقعة تتراوح بين 42 و48 مترا في الثانية.

وقالت شينخوا إن مدينة هايكو تعتزم لتعليق الدراسة والعمل ووسائل النقل من بعد ظهر اليوم السبت حتى غد الأحد، في حين ستفعل مدينة تشانجيانغ الساحلية في إقليم قوانغدونغ الشيء ذاته اعتبارا من اليوم السبت.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن خبراء الأرصاد الجوية مناشدتهم للناس لتوخي الحذر لأن إعصار ماتمو سيكون له تأثير خطير على السياحة والنقل خلال فترة مزدحمة بالسفر.