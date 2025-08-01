مع اقتراب المهلة الأمريكية.. بوتين يصر على شروط روسيا وزيلينسكي يعلن استعداده للقاء

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه لنتائج المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول مؤخرا وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأهم إزالة الأسباب الجذرية للنزاع.

المفاوضات مطلوبة ومهمة

وقال الرئيس الروسي في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء مع نظيره الروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، إنه يرى المفاوضات مطلوبة ومهمة دائما.

وتابع: “نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين … الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد” من الجانب الروسي.

أيضا أضاف أن يقيّم بشكل إيجابي نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية وتبادل الأسرى.

كما رأى أن العالم بحاجة من أجل حل القضايا سلميا إلى محادثات مكثفة.

ولفت إلى أن مجموعات العمل الروسية الأوكرانية المعنية بالتسوية لم تبدأ عملها بعد.

كذلك شدد على أن شروط روسيا بشأن القضية الأوكرانية المعلنة صيف 2024 لا تزال دون تغيير.

وقال حول عملية التسوية في أوكرانيا، إنه إذا كانت كييف تعتقد أنه ليس من الضروري التعامل مع موسكو حتى الآن فيمكن لروسيا الانتظار.

وتابع أن بلاده ترى جدوى من مناقشة التسوية الأوكرانية في سياق الأمن الأوروبي الشامل، موضحا أنها نقلت آلاف الجنود القتلى إلى الجانب الأوكراني واستلمت منه عشرات الجثث من جنودها القتلى.

أيضاً رأى أن الصراع بحاجة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لإرساء سلام طويل الأمد في أوكرانيا دون أي حدود زمنية، مشددا على أن ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية.

وأعلن بدء الإنتاج المتسلسل لصاروخ “أوريشنيك” في روسيا، مشيرا إلى أن أول إنتاج تسلسلي لصاروخ “أوريشنيك” دخل بالفعل الخدمة العسكرية.

إلى ذلك، رد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “جاهزون للقاء القادة”.

مهلة حتى الثامن من أغسطس

يذكر أن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس‭‭ .

وقال الدبلوماسي الأميركي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا: “يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم”.

كما أضاف: “حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس”.

وأكد أن “الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام”.

يأتي ذلك بينما كثفت روسيا في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية مختلفة.